США больше надут президенту Незалежной самому принимать решения о диалоге с Россией.

Политолог Армен Гаспарян иронично отреагировал на требования Владимира Зеленского. Все они исходят не от украинского лидера, а — США, которые все уже давно и абсолютно все решают за страну.

«Наркоманистый «наполеоша» огласил свои новые требования к переговорам. И они демонстрируют, как США давят на Киев. Вместо «границ 1991» года — теперь «уважение к уставу ООН», вместо «репараций» — «компенсации». Вместо «гарантий безопасности» — «гарантии, что такое больше не повторится», — отметил политолог в своем Telegram-канале.

И апогеем переговоров он назвал тот факт, что с Владимиром Путиным их быть больше не может. Не по решению самого Зеленского, конечно, а его западных партнеров.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уверенности президента Франции Эммануэля Макрона в том, что Россия и Украина рано или поздно вернутся к переговорам.