Здоровые отношения основаны на доверии, уважении, понимании и безопасной привязанности. Что делать, если все это пропало?

Психолог Юлия Жукова рассказала о том, что в отношениях является нынче модным словом «абьюз». Также эксперт назвала признаки, которые говорят о том, что разрыв неизбежен.

Одним из них является скрытность. Например, если ваш возлюбленный не рассказывает о работе, родителях, друзьях и увлечениях — это признак недоверия. В беседе с Газетой.ру Жукова объяснила, что стоит насторожиться, если ваш партнер не интересуется тем, что происходит в вашей жизни. Также он может не обращать внимание на ваше мнение во время обсуждения. Он не хочет прислушиваться к вам или хотя бы слышать.

Кроме того, вас должны насторожить обещания партнера, которые он не выполняет. Хотите ли вы жить в постоянном ожидании и разочаровании? Жукова уверена: если человеку что-то очень хочется сделать, то он найдет способ.

Также стоит порвать отношения, если партнер сравнивает вас с другими не в вашу пользу. Иначе ваша самооценка снизится и появится ощущение, что вас хотят «переделать».

Насторожить в партнере также должна излишние ревность и контроль. Например, проверка социальных сетей и внезапные приезды на работу. Вероятно, дальше будет только хуже.

Кроме того, на отношения плохо влияет несовместимость в сексе и нежелание говорить друг с другом и решать проблемы. Психолог считает, что секс является неотъемлемой частью отношений пары.

Также на отношения негативно сказываются эмоциональная раскачка и наличие третьего человека, который влияет на отношения. Кроме того, надо уходить, если партнер избивает вас или унижает.

Психолог заключила, что здоровые отношения — это доверие, уважение, понимание и безопасная привязанность.

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