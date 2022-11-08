Депрессия, психозы и чувство вины: психолог раскрыла опасность жалости к себе

Справиться с синдромом жертвы и избежать проблем с психикой помогут четыре правила.

На протяжении всей своей жизни человек играет различные роли по отношению к семье, друзьям, коллегам по работе. Повлиять на эти поведенческие принципы может характер, уровень воспитания и поведения самого человека. Часто бывает, что с детства появляется и укореняется привычка вызвать чувство жалости к себе, добиваться желаемого через слезы и страдания. Во взрослой жизни это перерастает в синдром жертвы. Психолог и энергопрактик Алтынай Капалбаева в беседе с 5-tv.ru пояснила, как это происходит.

«В детстве у многих из детей заложился такой стереотип поведения, когда он жалел себя, плакал, и мама, папа, бабушка сразу давали им то, что они хотели. Поэтому в нашей психике сложился такой стереотип, что если ты являешься жертвой, то люди тебя пожалеют и дадут то, что ты хочешь. Не ведитесь на эти манипуляции, потому что тем самым вы вскармливаете именно этот стереотип поведения, когда у жертвы виноваты абсолютно все: государство, родители, соседи, коллеги, начальники», — поясняет эксперт.

Остановить жертву по жизни может банальное «нет». Чтобы отказывать правильно и не бояться этого делать, стоит приложить усилия.

«Если вы научитесь говорить „нет“, и жертва получит несколько раз отрицательный ответ, то психика сработает так, что через жалость не сможет получить то, что ей нужно. Тогда она будет искать „новый выход“ для того, чтобы получать желаемое. Если вы хотите помочь своим родным и близким, то научитесь говорить „нет“. Я понимаю, что это достаточно сложно, но тем самым вы помогаете родным и близким, которые жалеют себя», — советует психолог Капалбаева.

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По словам энергопрактика, причины этого психологического стереотипа можно объяснить при помощи треугольника Карпмана «Жертва-агрессор-спаситель», когда человек чувствует себя жертвой и наслаждается этим.

«Чаще всего это навязано нам книгами, фильмами, а также музыкой. Абсолютно все композиции говорят о неразделенной любви, страданиях. Кажется, что это так круто, классно пострадать. И фильмы: ты страдал — страдал и пришло к тебе счастье. Даже сказки: Золушка страдала и получила принца. Поэтому наша психика думает, что если мы будем страдать, будем жалеть себя, если у нас будет состояние жертвенности, то мы получим результат. На самом деле это ведет к депрессии и унынию, выход из которого возможен только через обращение к психологам, психоаналитикам или даже психиатрам», — рассказала специалист.

Определить, есть ли у человека синдром жертвы и справиться с ним, поможет определенный чек-лист. Психолог Капалбаева считает, что определенный алгоритм действий даст возможность избежать многих проблем в жизни.

«Я рекомендую, во-первых, присмотреться к своему окружению и научиться говорить „нет“ тем, кто пытается манипулировать вами через жалость. Второе — пересмотрите свой плейлист, какие песни вы слушаете. Создайте свой плейлист, который будет наполнять вас позитивным настроением, энергией. Третье — посмотрите, берете ли вы ответственность за свою жизнь, выбираете ли вы позицию взрослого. И, наконец, четвертое. Если вдруг вы заметили в себе качества жертвы, то тогда я рекомендую вам начать работать над собой, над своим мышлением. Шаг за шагом вы начнете трансформировать свою жизнь», — не сомневается психолог.

Возможность измениться и справиться с желанием манипулировать через слезы, жалость к себе, есть у каждого. Главное - верить в свои силы.

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