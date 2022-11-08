На запорожском направлении воюют боевики «Кракена» и польские боевики

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 102

Киевский режим использует мобилизованных мирных жителей как живой щит для подразделений нацистов.

На запорожском направлении воюют боевики «Кракена» и польские боевики

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Боевики националистической группировки «Кракен» и иностранные наемники из Польши воюют на запорожском направлении. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, силы противника сконцентрированы южнее района Орехова.

«По-прежнему самая горячая часть — это от Полог до Гуляйполе плюс непосредственно чуть южнее района Орехова. Здесь наиболее горячо, потому что здесь сконцентрированы силы противника, включая польские подразделения и печально известное подразделение „Кракен“ — это нацисты, которые сюда привезены с харьковского направления», — рассказал он в эфире федерального телеканала.

Владимир Рогов объяснил, что украинские главнокомандующие используют мобилизованных местных жителей как пушечное мясо: выставляют их первым эшелоном и заградительным щитом для наемников.

Несколькими днями ранее депутат парламента Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Баевский рассказал, что иностранные наемники уже не стесняются командовать на огневых позициях. Кроме того, они перестали маскироваться — их видно на видео и слышно на радиоперехватах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, зачем польские женщины-наемники приезжают воевать на Украину.

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