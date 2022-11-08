Путин посетил выставку военной техники на Красной площади в Москве

В интерактивном музее на Красной площади сегодня побывал президент. Выставка под открытым небом посвящена истории обороны Москвы и годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. 81 год назад наши отцы и деды прямо оттуда ушли на фронт. Именно этот парад подтолкнул тысячи человек встать на защиту столицы.

Владимир Путин посмотрел на экспозиции военную технику и кадры кинохроники. Там также представлены стихи и песни военных лет, тематические инсталляции и театрализованные постановки, погружающие в атмосферу ноября 41-го. Одним из главных событий стала демонстрация исторического фильма «Разгром немецких войск под Москвой».