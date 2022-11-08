Путин посетил выставку военной техники на Красной площади в Москве

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Мероприятие инициировали по случаю годовщины военного парада 7 ноября 1941 года.

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

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В интерактивном музее на Красной площади сегодня побывал президент. Выставка под открытым небом посвящена истории обороны Москвы и годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. 81 год назад наши отцы и деды прямо оттуда ушли на фронт. Именно этот парад подтолкнул тысячи человек встать на защиту столицы.

Владимир Путин посмотрел на экспозиции военную технику и кадры кинохроники. Там также представлены стихи и песни военных лет, тематические инсталляции и театрализованные постановки, погружающие в атмосферу ноября 41-го. Одним из главных событий стала демонстрация исторического фильма «Разгром немецких войск под Москвой».

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