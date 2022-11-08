Названа вероятная причина смерти парня после операции в клинике Москвы — видео

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 2 476

Молодой человек скончался сразу после хирургического вмешательства. Он мечтал исправить носовую перегородку.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashraf Amra; 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru появились кадры выноса тела 22-летнего парня из здания частной клиники пластической хирургии.

На кадрах видно, как пятеро взрослых мужчин выносят из клиники тело, завернутое в простыни с цветами и обмотанное пакетами. Для переноса груза в машину не зря понадобилось пятеро мужчин — при росте 180 сантиметров молодой человек весил 150 килограммов.

22-летний парень скончался сразу после операции. Он обратился в клинику, чтобы скорректировать носовую перегородку. Процедура длилась чуть больше часа. Сразу после пробуждения от наркоза сердце пациента неожиданно остановилось. Его пытались реанимировать с помощью кардиостимулятора — но безуспешно.

По предварительной версии, причиной смерти молодого человека стала тромбоэмболия (закупоривание кровеносного сосуда тромбом, который образовался от сосуда или стенки сердца и попал в циркулирующую кровь — Прим. ред.).

На данный момент обстоятельства происшествия уточняются. Следственный комитет Москвы проводит расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что высохшую мумию человека обнаружили на унитазе в Зеленограде.

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