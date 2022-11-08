В результате крушения Ми-2 под Костромой погиб один человек

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 109

На месте ЧП работают экстренные службы. Детали случившегося уточняются.

В результате крушения Ми-2 под Костромой погиб один человек

Фото: Будневич И. / ТАСС

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В результате крушения Ми-2 под Костромой есть выжившие. Как стало известно 5-tv.ru, на месте ЧП, в районе деревни Щетниково, уже находятся спасатели. Они оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Кроме того, к месту падения воздушного судна немедленно выехал губернатор Костромской области Сергей Ситников. Уточнялось, что на борту Ми-2 всего было пять человек, один из которых — человек с серьезными проблемами со здоровьем, он погиб. Вертолет выполнял санитарный рейс. Два фельдшера и два пилота уцелели.

Детали ЧП уточняются.

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