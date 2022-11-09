Загробный мир: ученые опубликовали новые доказательства жизни после смерти

Еще в древности люди задавались вопросом: есть ли жизнь после смерти. Ничем не подкрепленные размышления все чаще начинают находить аргументы в пользу положительного ответа.

Врач-реаниматолог и ученый Сэм Парния, ищущий не один год ответ на вопрос — есть ли жизнь после смерти — представил новое доказательство в пользу положительного ответа. Его опубликовали в пресс-релизе Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета.

В новом исследовании ученого приняли участие 567 человек, которые находились в палатах интенсивной терапии с остановившимися сердцами, пишет KP.RU. То есть они умерли, но были подключены к аппаратам сердечно-легочной реанимации. С мая 2017 года по март 2020 года медики наблюдали за состоянием пациентов и фиксировали все показатели.

Выжить удалось не всем. Но те, кто смог — это примерно пятая часть пациентов, рассказывали, что с ними происходило в то время. Многие вспоминали, как выходили из своих тел, смотрели за окружающими со стороны, осмысливали прежнюю жизнь и не чувствовали боли, наоборот, спокойствие и умиротворение. В это время датчики, подключенные к пациентам, демонстрировали всплески электрической активности в мозгах.

«Ключевым открытием стало обнаружение всплесков мозговой активности, включая так называемые гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны. Некоторые из этих мозговых волн обычно возникают, когда люди находятся в сознании и выполняют высшие психические функции, включая мышление, поиск в памяти и сознательное восприятие», — объяснил Парния в пресс-релизе.

Как отметил ученый, осознанные переживания нельзя относить к галлюцинациям. Наоборот, это опыт, который возникает на пороге смерти. Вместе с тем Парния не намерен останавливаться на достигнутом и продолжит изучать данный вопрос.

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