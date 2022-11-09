Умер старейший представитель английской династии банкиров Ротшильдов

Сердце финансиста остановилось на 92 году жизни. Он умер в своем доме.

В Великобритании скончался банкир Эвелин де Ротщильд, консультировавший Елизавету II. Британскому финансисту был 91 год. Он умер в своем доме. Печальное известие сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на заявлении семьи.

«Эвелин де Ротшильд, который помогал объединить британские и французские подразделения известной банковской группы своей семьи, и к кому королева Елизавету II обращалась за финансовым советом, умер. Ему был 91 год», — сказано в сообщении.

Эвелин де Ротшильд родился в 1931 году. Получил образование в старйшей британской школе Хэрроу в Лондоне и Кембриджском университете. В 45 лет он занял пост председателя NM Rothschild, на котором пробыл 27 лет. До ухода он смог добиться слияния французской и британской ветвей банков Ротшильдов. При этом до этого он был директором французского банка de Rothschild Frères. В период с 1972 по 1989 годы он был председателем журнала Economist.

В молодости Эвелин де Ротшильд считался одним из самых завидных женихов. Он был женат трижды. Но лишь во втором браке у него появилось трое детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могут ли канонизировать Елизавету II.