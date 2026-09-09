Красивые, но опасные: какие ягоды нельзя собирать осенью

Биолог Павел Глазков: вороний глаз — самая ядовитая ягода нашего региона

Осенью в лесах и парках можно встретить растения с яркими ягодами, которые выглядят привлекательно, но могут быть опасны для человека. Биолог Павел Глазков в беседе с 5-tv.ru рассказал, какие ядовитые плоды чаще всего можно обнаружить в этот период.

Специалист отметил, что одним из самых известных ядовитых растений является ландыш. Несмотря на то, что многие привыкли воспринимать его только как красивый цветок, опасность представляет все растение целиком.

«Ландыш полностью весь ядовит. И даже я рассказываю, что если вот букет поставить в воду, в стакан воды, и букет постоит пару дней, и вот если воду выпить, то можно получить очень серьезное отравление», — пояснил Павел Глазков.

Осенью у ландыша появляются ярко-оранжевые ягоды, которые формируются на месте цветков. По словам биолога, они выглядят как небольшие грозди и могут привлечь внимание из-за своего необычного вида.

Еще одним опасным растением эксперт назвал вороний глаз четырехлистный. Его легко узнать по характерному строению: обычно у растения четыре крупных листа, а в центре располагается одна крупная темно-синяя ягода.

«Вороний глаз — самая ядовитая ягода нашего региона», — подчеркнул Глазков.

Он добавил, что иногда растение может образовывать целые поляны, где ягоды встречаются группами.

Также биолог предупредил об опасности волчьего лыка. Этот кустарник осенью покрывается ярко-красными ягодами, которые выглядят привлекательно, но являются крайне токсичными.

«Это куст, на котором созревают ярко-красные ягоды. Крайне ядовиты — волчье лыко», — рассказал специалист.

Кроме того, в число опасных растений Павел Глазков включил воронец — растение с ягодами, которые могут быть черного или красного цвета и собраны в грозди.

Биолог призвал не пробовать незнакомые ягоды в лесу и не собирать их без уверенности в безопасности.

«Не уверены в ягодах — не собирайте, потому что можно получить очень серьезное отравление, вплоть до летального», — предупредил эксперт.

По словам специалиста, особенно осторожными следует быть пожилым людям и тем, у кого есть заболевания сердца, поскольку последствия отравления для них могут быть наиболее тяжелыми.

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