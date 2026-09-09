Мерц и Вайдель устроили перепалку в бундестаге из-за России и Украины

В бундестаге произошла острая словесная перепалка между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Об этом сообщил телеканал n-tv.

Вайдель обвинила Мерца в том, что он сжигает последние мосты с Россией, используя конфронтацию для отвлечения внимания от собственных провалов. Она также раскритиковала его энергетическую политику, указав, что стране нужен дешевый газ из России, и предупредила о кризисе поставок зимой.

В ответ канцлер заявил, что АдГ встает на сторону России, и провел «глубокий водораздел» между партиями. Он также утверждал, что России не угрожали ни НАТО, ни Германия.

Перепалка произошла на фоне победы АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт с 43,8% голосов, в то время как партия Мерца получила всего 17,2% — худший результат в этой земле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала канцлера Германии Фридриха Мерца «рабом немецкого военно-промышленного комплекса». Это заявление было ответом на недовольство главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля, который пожаловался на недостаточный объем военных заказов со стороны Украины.

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