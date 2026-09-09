В Новороссийске объявили траур по погибшим в результате атаки БПЛА

В городе отменили развлекательные мероприятия и приспустили флаги в память о погибших.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Новороссийске объявили траур по погибшим в результате ночного налета беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
«Сегодня в Новороссийске объявлен траур по погибшим при атаке БПЛА», — написал Кравченко.
В городе отменили все развлекательные мероприятия. Государственные и муниципальные флаги приспустили в знак памяти о погибших.
В результате ночного удара в Новороссийске зафиксировали повреждения жилых домов и объектов городской инфраструктуры. Кравченко опубликовал кадры последствий произошедшего. На видео видны многоэтажный дом с выбитыми окнами и следами пожара, а также обломки фасада возле здания. Повреждения получили и частные дома. Так, у некоторых из них разрушены стены и крыши.
По данным властей, пострадали три предприятия, два детских сада, поликлиника и школа. Также были повреждены водопровод и контактная сеть троллейбусов.
Погибли четыре человека. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что повреждения получили три частных и пять многоквартирных домов.
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