Медово-горчичные кабачки с розмарином — отличная закуска: рецепты заготовок на зиму

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Мария Горбунова
Мария Горбунова Эксклюзив 44 0

Это блюдо отлично подойдет как дополнение к мясу. И подать на стол гостям не стыдно!

Медово горчичные кабачки рецепт от шеф-повара — фото

Фото: 5-tv.ru

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Кабачковая пора в самом разгаре, и перед каждой хозяйкой встает извечный вопрос: что же нового приготовить из этого овоща? Классическая икра, маринованные кружочки, салаты — все это хорошо, но душа просит чего-то необычного.

Сегодня мы расскажем о настоящем хите сезона — медово-горчичных кабачках с розмарином. Эксклюзивно для 5-tv.ru несколькими рецептами этого лакомства поделилась шеф-повар Зинаида Тарантинова.

Почему стоит обратить внимание на этот рецепт

Медово-горчичные кабачки с розмарином: рецепты заготовок на зиму. Фото: www.globallookpress.com/Global Look Press

Сочетание меда и горчицы — один из самых удачных гастрономических дуэтов. Мед дает мягкую сладость и карамельные ноты, горчица добавляет пикантность и легкую остринку, а розмарин вносит благородный хвойно-пряный аромат, который мгновенно ассоциируется с средиземноморской кухней.

Вместе эти ингредиенты превращают обычные кабачки в изысканную закуску, которую не стыдно поставить и на праздничный стол.

И еще один важный момент: кабачки — овощ бюджетный и доступный, а все остальные ингредиенты найдутся на кухне у любой хозяйки. При этом результат получается совершенно небанальным.

Рецепт первый: медово-горчичные брусочки с розмарином

Медово-горчичные кабачки с розмарином: рецепты заготовок на зиму. Фото: 5-tv.ru

В этом рецепте кабачки нарезаются фигурным ножом на аккуратные брусочки, которые красиво смотрятся в банке и удобны в подаче.

Ингредиенты (на выходе около четырех литров готовой закрутки):

  • Кабачки молодые — два килограмма;
  • Вода — два литра;
  • Уксус белый винный (6%) — 240 миллилитров;
  • Мед жидкий — 80 граммов;
  • Горчица зернистая — 50 граммов;
  • Соль каменная — 40 граммов;
  • Чеснок — пять зубчиков;
  • Розмарин свежий — пять веточек;
  • Перец черный горошком — 10 горошин;
  • Лавровый лист — два листика.

Приготовление:

  1. Кабачки тщательно вымойте и нарежьте фигурным ножом на бруски длиной пять-шесть сантиметров. Если фигурного ножа нет, подойдет и обычный — главное, чтобы кусочки были примерно одинакового размера;
  2. На дно стерилизованных банок положите чеснок (можно нарезать пластинками), по веточке розмарина, лавровый лист и перец горошком. Плотно установите кабачки вертикально — так они лучше пропитаются маринадом и будут выглядеть эффектно;
  3. Сварите маринад: вскипятите воду с солью и медом, добавьте уксус и зернистую горчицу, проварите две минуты;
  4. Залейте банки кипящим маринадом под самое горлышко;
  5. Простерилизуйте заготовки: банки объемом 0,5 литра — семь минут, на литр — 10 минут;
  6. Герметично закатайте, переверните вверх дном и укутайте теплым одеялом до полного остывания.

Результат: хрустящие, ароматные кабачковые брусочки с богатым сладко-пряным вкусом. Розмарин чувствуется деликатно, не перебивая основную гамму, а горчица в зернах приятно «взрывается» на языке.

Рецепт второй: кабачки в медово-горчичной заливке с морковью

Медово-горчичные кабачки с розмарином: рецепты заготовок на зиму. Фото: 5-tv.ru

Для тех, кто любит добавлять в закрутки больше овощей и цвета, есть вариант с морковью. Этот рецепт рассчитан на три полулитровые банки.

Ингредиенты:

  • Кабачки молодые — полтора килограмма;
  • Морковь — один плод;
  • Чеснок — три-четыре зубчика;
  • Укроп — несколько веточек;
  • Перец чили — по вкусу.

Для маринада:

  • Вода — 500 миллилитров;
  • Мед — три столовых ложки;
  • Горчица зернистая — две столовых ложки;
  • Уксус яблочный 6% — 100 миллилитров;
  • Соль — одна столовая ложка;
  • Сахар — две столовых ложки;
  • Лавровый лист — два листика;
  • Перец горошком — пять-семь горошин.

Приготовление:

  1. Кабачки нарежьте кружочками толщиной около сантиметра. Морковь — тонкой соломкой;
  2. В стерильные банки уложите укроп, чеснок, кусочек чили (если любите остроту), затем слоями — кабачки и морковь;
  3. Для маринада вскипятите воду с солью, сахаром и специями. Снимите с огня, добавьте уксус, мед и горчицу, хорошо перемешайте;
  4. Залейте банки кипящим маринадом, стерилизуйте 10–12 минут, закатайте, переверните и укутайте.

Результат: яркая, разноцветная закуска, где сладость меда и острота горчицы прекрасно уравновешивают друг друга, а морковь добавляет текстуру и дополнительную сладковатую нотку.

Рецепт третий: кабачки с медом и горчицей — экспресс-вариант

Медово-горчичные кабачки с розмарином: рецепты заготовок на зиму. Фото: 5-tv.ru

Если вы не готовы возиться со стерилизацией или хотите попробовать этот вкус до того, как закатывать банки на зиму, есть более быстрый способ. Рецепт от culinaryjoy.ru не требует стерилизации и позволяет насладиться закуской уже через сутки.

Ингредиенты:

  • Кабачки — один килограмм;
  • Мед — 100 граммов;
  • Горчица в зернах — две столовых ложки;
  • Уксус 6% — 200 миллиллилитров;
  • Специи по вкусу (перец, лавровый лист).

Приготовление:

  1. Кабачки нарежьте брусочками или кружочками;
  2. В кастрюле смешайте мед, горчицу и уксус, добавьте специи и доведите до кипения;
  3. Залейте кабачки горячим маринадом и оставьте на сутки в холодильнике;
  4. После этого разложите по стерильным банкам, залейте оставшимся маринадом и закрутите. Храните в прохладном месте.

Результат: мягкие, пропитанные ароматным маринадом кабачки, которые можно подавать уже на следующий день.

Секреты успешного маринования

Медово-горчичные кабачки с розмарином: рецепты заготовок на зиму. Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Как выбрать кабачки

Для маринования лучше всего подходят молодые кабачки диаметром до пяти сантиметров — у них тонкая кожица, нежная мякоть и еще не сформировались крупные семена. Если вы используете более взрослые плоды, обязательно срежьте кожуру и удалите семенную часть.

Про розмарин

Свежий розмарин дает более яркий и многогранный аромат, чем сушеный. Веточки можно класть целиком в банку — они не только отдают свой запах маринаду, но и выглядят красиво. Не переборщите: одну-две небольшие веточки на литровую банку вполне достаточно, иначе розмарин может перебить все остальные оттенки.

Про мед

Используйте только жидкий мед — засахарившийся не растворится в маринаде должным образом. Подойдет любой светлый сорт с мягким вкусом: липовый, акациевый или разнотравье.

Про уксус

В рецептах встречается и белый винный уксус (6%), и яблочный (6%). Оба варианта хороши, но винный дает более нейтральную кислоту, а яблочный — легкий фруктовый оттенок, который дополнительно подчеркивает сладость меда.

Важное правило

Для приготовления маринада и заливки используйте керамическую, стеклянную или эмалированную посуду. Алюминиевая не подойдет — она может окисляться от кислоты и испортить вкус заготовки.

С чем подавать?

Медово-горчичные кабачки с розмарином: рецепты заготовок на зиму. Фото: 5-tv.ru

Медово-горчичные кабачки с розмарином — универсальная закуска.

Они хороши как самостоятельная холодная закуска к крепким напиткам, отлично дополняют мясные блюда (особенно запеченную свинину или курицу-гриль), а также служат ярким акцентом к отварному картофелю или просто к куску свежего черного хлеба.

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