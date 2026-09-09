Медово-горчичные кабачки с розмарином — отличная закуска: рецепты заготовок на зиму
Это блюдо отлично подойдет как дополнение к мясу. И подать на стол гостям не стыдно!
Фото: 5-tv.ru
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Кабачковая пора в самом разгаре, и перед каждой хозяйкой встает извечный вопрос: что же нового приготовить из этого овоща? Классическая икра, маринованные кружочки, салаты — все это хорошо, но душа просит чего-то необычного.
Сегодня мы расскажем о настоящем хите сезона — медово-горчичных кабачках с розмарином. Эксклюзивно для 5-tv.ru несколькими рецептами этого лакомства поделилась шеф-повар Зинаида Тарантинова.
Почему стоит обратить внимание на этот рецепт
Сочетание меда и горчицы — один из самых удачных гастрономических дуэтов. Мед дает мягкую сладость и карамельные ноты, горчица добавляет пикантность и легкую остринку, а розмарин вносит благородный хвойно-пряный аромат, который мгновенно ассоциируется с средиземноморской кухней.
Вместе эти ингредиенты превращают обычные кабачки в изысканную закуску, которую не стыдно поставить и на праздничный стол.
И еще один важный момент: кабачки — овощ бюджетный и доступный, а все остальные ингредиенты найдутся на кухне у любой хозяйки. При этом результат получается совершенно небанальным.
Рецепт первый: медово-горчичные брусочки с розмарином
В этом рецепте кабачки нарезаются фигурным ножом на аккуратные брусочки, которые красиво смотрятся в банке и удобны в подаче.
Ингредиенты (на выходе около четырех литров готовой закрутки):
- Кабачки молодые — два килограмма;
- Вода — два литра;
- Уксус белый винный (6%) — 240 миллилитров;
- Мед жидкий — 80 граммов;
- Горчица зернистая — 50 граммов;
- Соль каменная — 40 граммов;
- Чеснок — пять зубчиков;
- Розмарин свежий — пять веточек;
- Перец черный горошком — 10 горошин;
- Лавровый лист — два листика.
Приготовление:
- Кабачки тщательно вымойте и нарежьте фигурным ножом на бруски длиной пять-шесть сантиметров. Если фигурного ножа нет, подойдет и обычный — главное, чтобы кусочки были примерно одинакового размера;
- На дно стерилизованных банок положите чеснок (можно нарезать пластинками), по веточке розмарина, лавровый лист и перец горошком. Плотно установите кабачки вертикально — так они лучше пропитаются маринадом и будут выглядеть эффектно;
- Сварите маринад: вскипятите воду с солью и медом, добавьте уксус и зернистую горчицу, проварите две минуты;
- Залейте банки кипящим маринадом под самое горлышко;
- Простерилизуйте заготовки: банки объемом 0,5 литра — семь минут, на литр — 10 минут;
- Герметично закатайте, переверните вверх дном и укутайте теплым одеялом до полного остывания.
Результат: хрустящие, ароматные кабачковые брусочки с богатым сладко-пряным вкусом. Розмарин чувствуется деликатно, не перебивая основную гамму, а горчица в зернах приятно «взрывается» на языке.
Рецепт второй: кабачки в медово-горчичной заливке с морковью
Для тех, кто любит добавлять в закрутки больше овощей и цвета, есть вариант с морковью. Этот рецепт рассчитан на три полулитровые банки.
Ингредиенты:
- Кабачки молодые — полтора килограмма;
- Морковь — один плод;
- Чеснок — три-четыре зубчика;
- Укроп — несколько веточек;
- Перец чили — по вкусу.
Для маринада:
- Вода — 500 миллилитров;
- Мед — три столовых ложки;
- Горчица зернистая — две столовых ложки;
- Уксус яблочный 6% — 100 миллилитров;
- Соль — одна столовая ложка;
- Сахар — две столовых ложки;
- Лавровый лист — два листика;
- Перец горошком — пять-семь горошин.
Приготовление:
- Кабачки нарежьте кружочками толщиной около сантиметра. Морковь — тонкой соломкой;
- В стерильные банки уложите укроп, чеснок, кусочек чили (если любите остроту), затем слоями — кабачки и морковь;
- Для маринада вскипятите воду с солью, сахаром и специями. Снимите с огня, добавьте уксус, мед и горчицу, хорошо перемешайте;
- Залейте банки кипящим маринадом, стерилизуйте 10–12 минут, закатайте, переверните и укутайте.
Результат: яркая, разноцветная закуска, где сладость меда и острота горчицы прекрасно уравновешивают друг друга, а морковь добавляет текстуру и дополнительную сладковатую нотку.
Рецепт третий: кабачки с медом и горчицей — экспресс-вариант
Если вы не готовы возиться со стерилизацией или хотите попробовать этот вкус до того, как закатывать банки на зиму, есть более быстрый способ. Рецепт от culinaryjoy.ru не требует стерилизации и позволяет насладиться закуской уже через сутки.
Ингредиенты:
- Кабачки — один килограмм;
- Мед — 100 граммов;
- Горчица в зернах — две столовых ложки;
- Уксус 6% — 200 миллиллилитров;
- Специи по вкусу (перец, лавровый лист).
Приготовление:
- Кабачки нарежьте брусочками или кружочками;
- В кастрюле смешайте мед, горчицу и уксус, добавьте специи и доведите до кипения;
- Залейте кабачки горячим маринадом и оставьте на сутки в холодильнике;
- После этого разложите по стерильным банкам, залейте оставшимся маринадом и закрутите. Храните в прохладном месте.
Результат: мягкие, пропитанные ароматным маринадом кабачки, которые можно подавать уже на следующий день.
Секреты успешного маринования
Как выбрать кабачки
Для маринования лучше всего подходят молодые кабачки диаметром до пяти сантиметров — у них тонкая кожица, нежная мякоть и еще не сформировались крупные семена. Если вы используете более взрослые плоды, обязательно срежьте кожуру и удалите семенную часть.
Про розмарин
Свежий розмарин дает более яркий и многогранный аромат, чем сушеный. Веточки можно класть целиком в банку — они не только отдают свой запах маринаду, но и выглядят красиво. Не переборщите: одну-две небольшие веточки на литровую банку вполне достаточно, иначе розмарин может перебить все остальные оттенки.
Про мед
Используйте только жидкий мед — засахарившийся не растворится в маринаде должным образом. Подойдет любой светлый сорт с мягким вкусом: липовый, акациевый или разнотравье.
Про уксус
В рецептах встречается и белый винный уксус (6%), и яблочный (6%). Оба варианта хороши, но винный дает более нейтральную кислоту, а яблочный — легкий фруктовый оттенок, который дополнительно подчеркивает сладость меда.
Важное правило
Для приготовления маринада и заливки используйте керамическую, стеклянную или эмалированную посуду. Алюминиевая не подойдет — она может окисляться от кислоты и испортить вкус заготовки.
С чем подавать?
Медово-горчичные кабачки с розмарином — универсальная закуска.
Они хороши как самостоятельная холодная закуска к крепким напиткам, отлично дополняют мясные блюда (особенно запеченную свинину или курицу-гриль), а также служат ярким акцентом к отварному картофелю или просто к куску свежего черного хлеба.
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