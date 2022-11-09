«Этап хайпа и скандалов»: Блиновская «уколола» вернувшуюся в Россию Собчак

Популярная ведущая и блогер прокомментировала «метания» коллеги по цеху.

Удивительно, но сбежавшая из России ведущая и журналистка Ксения Собчак вернулась практически сразу после того, как к ней обратилась коллега Елена Блиновская — автор и ведущая популярного марафона личностного роста. 5-tv.ru на праздновании дня рождения российской спортсменки, тренера и блогера Валерии Чекалиной обратился к Блиновской с вопросом: неужели призыв к Собчак подействовал?

«Не знаю… Будет здорово, если услышала. Затрудняюсь сказать», — скромно ответила блогер.

Но затем знаменитость с явным намеком добавила, что некоторым личностям необходимо подпитывать информационный фон вокруг своей персоны.

«Кому-то нужно пройти этап хайпа и скандалов для чего-то, кому-то нужно идти через принятие, поддержку и любовь. Здесь каждый играет свою роль», — заметила Блиновская.

Несколько дней назад в соцсетях ведущая популярного марафона личностного роста обратилась к Ксении Собчак с призывом вернуться на родину, чтобы выполнять свою главную кармическую задачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Блиновская раскритиковала Собчак после ее побега из России.