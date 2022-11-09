Валерий Меладзе пообещал уволить своего звукорежиссера

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 6 012

Но артист почти сразу же сменил гнев на милость.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Эпичный конфуз произошел во время выступления Валерия Меладзе на дне рождения российской спортсменки, тренера и блогера Валерии Чекалиной.

Во время одной из первых песен исполнитель почувствовал дискомфорт, некоторое время прислушивался, а затем жестами показал куда-то в сторону, что заметил очевидные проблемы со звуком.

После исполнения песни Меладзе заявил, что собирается уволить своего звукорежиссера.

«Для начала хотелось бы уволить своего звукорежиссера. Абсолютный дисбаланс. Но это нам не помешает праздновать и веселиться, а мне не помешает петь», — успокоил публику артист.

Впрочем, очень быстро Валерий Меладзе сменил гнев на милость и уверил, что никого из своих помощников увольнять не будет.

Ранее 5-tv.ru писал, что выступление на юбилее Чекалиной стало первым крупным мероприятием для Валерия Меладзе после длительного перерыва.

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