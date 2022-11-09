Россия никому не угрожает ядерным оружием: «Подобные заявления крайне опасны»

Президент РФ Владимир Путин в рамках X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия говорил о том, что в ядерной войне не может быть победителей.

Россия никому не угрожает ядерным оружием, а наоборот, стремится предотвратить развитие ситуации по неконтролируемому сценарию. Об этом в беседе с РИА Новости сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, заявления Штатов про приближающийся армагеддон безосновательны и преследуют цель настроить больше государств против России.

«Подобные заявления крайне опасны. Тем более, когда разговоры о применении ОМУ (оружие массового уничтожения — Прим. ред.) фактически становятся нормой. Это притупляет осторожность в сознании тех руководителей на Западе, которые подливают „масла в огонь“ украинского конфликта. На них лежит ответственность за недопущение сценария, о котором обмолвился американский президент», — сказал Антонов.

К слову, российский президент Владимир Путин в рамках X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия говорил о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она недопустима.

«Она никогда не должна быть развязана», — сказал тогда глава государства.

Американские журналисты считают, что единственный способ предотвратить ядерную войну — соблюдать существующий договор, поощряя шаги к ядерному разоружению.

Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем США создают климатическое оружие.