Россия никому не угрожает ядерным оружием: «Подобные заявления крайне опасны»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 425

Посол Антонов: заявления о применении ядерного оружия становятся нормой

Россия никому не угрожает ядерным оружием: «Подобные заявления крайне опасны»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Президент РФ Владимир Путин в рамках X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия говорил о том, что в ядерной войне не может быть победителей.

Россия никому не угрожает ядерным оружием, а наоборот, стремится предотвратить развитие ситуации по неконтролируемому сценарию. Об этом в беседе с РИА Новости сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, заявления Штатов про приближающийся армагеддон безосновательны и преследуют цель настроить больше государств против России.

«Подобные заявления крайне опасны. Тем более, когда разговоры о применении ОМУ (оружие массового уничтожения — Прим. ред.) фактически становятся нормой. Это притупляет осторожность в сознании тех руководителей на Западе, которые подливают „масла в огонь“ украинского конфликта. На них лежит ответственность за недопущение сценария, о котором обмолвился американский президент», — сказал Антонов.

К слову, российский президент Владимир Путин в рамках X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия говорил о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она недопустима.

«Она никогда не должна быть развязана», — сказал тогда глава государства.

Американские журналисты считают, что единственный способ предотвратить ядерную войну — соблюдать существующий договор, поощряя шаги к ядерному разоружению.

Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем США создают климатическое оружие.

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