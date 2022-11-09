В каких ситуациях нельзя уступать даже близким?

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 88

Нельзя уступать в спорах близким людям в случае давления

В каких ситуациях нельзя уступать даже близким?

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Как сохранить себя и не навредить окружающим? Ответы точно знают психологи.

Иногда для того, чтобы сохранить отношения с близким человеком, необходимо идти на компромисс. Однако не всегда стоит это делать в ущерб себе. О том, когда нельзя уступать, рассказал Сибкрай.ru.

Манипуляции

За некоторыми поступками ваших близких или коллег по работе могут стоят корыстные цели. В этом случае старайтесь не поддаваться на лесть и объективно относится к себе Если не хотите, чтобы на вас все «ездили, умейте дать отпор.

Ограничение свободы

Постоянный контроль над вами должен настораживать. В этом случае дайте понять контролеру, что у вас есть свое личное пространство, в которое никому нельзя вторгаться. Иначе за вашими действиями будут строго следить и принуждать за них отчитываться.

Предлагают сомнительную сделку

Если вам предлагают сделать то, что вам не нравится, ни в коем случае не предавайте свои убеждения. В противном случае вы обесцените себя в своих собственных глазах, своего партнера и окружающих.

Оказывают давление

Если вас заставляют что-то сделать и подчинить своей воле, смело отстаивайте свою позицию. Вы не должны потакать чужим интересам и капризам. Имейте свою точку зрения и идите до конца в принятых решениях. Не дайте сломить себя.

Как ранее писал 5-tv.ru, психолог Юлия Жукова рассказала о том, что в отношениях является абьюзом. Также она назвала признаки, которые говорят о том, что разрыв неизбежен.

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