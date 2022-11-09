В России раскрыли самого высокопоставленного украинского разведчика-нелегала

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 623

В 2014 году офицер украинской разведки остался в Крыму по заданию своего руководства.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka; ЦОС ФСБ России

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В России разоблачили самого высокопоставленного украинского разведчика-нелегала. Об этом сообщили в ФСБ России. Им оказался полковник Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Штыбликова Д. А., признанного виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы», — говорится в релизе ведомства.

Отмечено, что разведчик причастен к подготовке серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота (ЧФ). Силовики также добавили, что после вхождения региона в состав РФ в 2014 году, Штыбликов по заданию разведки Украины получил российское гражданство. Затем он устроился в воинскую часть ЧФ на гражданскую должность и передавал сведения Киеву о работе военных на полуострове, являющиеся гостайной. Шпионаж Штыбликова своевременно пресекли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где ФСБ задержала группу диверсантов.

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