В России раскрыли самого высокопоставленного украинского разведчика-нелегала

В России разоблачили самого высокопоставленного украинского разведчика-нелегала. Об этом сообщили в ФСБ России. Им оказался полковник Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Штыбликова Д. А., признанного виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы», — говорится в релизе ведомства.

Отмечено, что разведчик причастен к подготовке серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота (ЧФ). Силовики также добавили, что после вхождения региона в состав РФ в 2014 году, Штыбликов по заданию разведки Украины получил российское гражданство. Затем он устроился в воинскую часть ЧФ на гражданскую должность и передавал сведения Киеву о работе военных на полуострове, являющиеся гостайной. Шпионаж Штыбликова своевременно пресекли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где ФСБ задержала группу диверсантов.