Путин поздравил с днем рождения пианистку Александру Пахмутову

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Анна Свотина
Анна Свотина 65

Народной артистке СССР, композитору и любимице миллионов исполнилось 93 года.

Путин поздравил с днем рождения пианистку Александру Пахмутову

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Легенда отечественной музыки, народная артистка СССР Александра Пахмутова отмечает день рождения. Композитору исполнилось 93 года. Незаурядный музыкальный талант, природное очарование принесли пианистке всенародную любовь.

Александра Николаевна принимает многочисленные поздравления. Президент Владимир Путин поздравил именинницу с праздником и отметил ее безграничный талант, обаяние и открытость для общения. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что Александра Пахмутова заслуженно пользуется всенародной любовью. Ее творчество всегда будет созвучно времени, «пробуждать в сердцах людей самые добрые, светлые чувства» — написано в правительственном документе. Владимир Путин пожелал Александре Пахмутовой и ее мужу Николаю Добронравову «здоровья, бодрости духа и всего наилучшего».

Александре Пахмутовой принадлежат песни, ставшие народными хитами на века: «Нежность», «Команда молодости нашей», «Обнимая небо» и многие другие. Она создала более 400 песен, которые в свое время исполняли мэтры советской эстрады. В их числе Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Лев Лещенко, София Ротару.

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