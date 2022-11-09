Скрывали много лет: о какой личной тайне молчат Пугачева и Киркоров

Творческий проект звезд на чужом языке с треском провалился. О каком эпизоде из прошлого хотят забыть артисты?

Певица Алла Пугачева продолжает удивлять поклонников, от которых она совсем недавно публично отказалась. Даже будучи далеко от родины, за Примадонной «тянется след» неприятностей из ее прошлого. Оказывается, у Аллы Борисовны есть общая тайна с бывшим мужем Филиппом Киркоровым.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал, что артистов, помимо брака и любви, связывал совместный музыкальный провал. В беседе с 5-tv.ru он поделился неожиданными подробностями, о которых звезды молчали почти 30 лет. Речь идет о самом первом дуэте Пугачевой и Киркорова на сцене. Песню «Где родился я» они исполнили на иврите.

«На самом деле этот еврейский дуэт Пугачевой и Киркорова, как-то так незаметно прошел. Видимо, может такая тема просто была не актуальная. Хотя это был первый, если я не ошибаюсь, дуэт Киркорова и Пугачевой. Это 94-й год, а «Зайка моя» вышла в 95-м году в альбоме «Скажи солнцу: «Да!», — пояснил эксперт.

По словам Лаврова, музыкальный проект был неплохой. Однако «первый блин» у звезд вышел комом, потому что не вызвал интереса у публики. Песня Пугачевой и Киркорова на иврите оказалась не актуальной в конце прошлого века.

«Вот сейчас бы Пугачева спела с Галкиным* на иврите или с Кирковым — вот это была бы бомба», — не сомневается Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько денег получает певица Алла Пугачева в Израиле.

* — признан физлицом-иноагентом в РФ.