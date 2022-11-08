«Меня раздели!» — Киркоров оправдался за наряд с прозрачными лосинами

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 834

Киркоров оправдался за наряд с прозрачными лосинами

«Меня раздели!» — Киркоров оправдался за наряд с прозрачными лосинами

Фото: www.globallookpress.com / twitter.com/fkirkorov

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По словам народного артиста, он стал жертвой хитроумного розыгрыша и уже готовит «ответочку».

Филипп Киркоров объяснил «голый» наряд, в котором он вышел на сцену, розыгрышем команды. Об этом народный артист написал в своем личном блоге.

По словам артиста, его команда — настоящие хулиганы. Они решили устроить на финальном концерте так называемую «зеленку» — шутливый розыгрыш и спрятали от Киркорова шорты. Артисту ничего не оставалось, как выйти на сцену в полуголом виде.

«Как принято по давней традиции — финальный концерт с сюрпризами. Коллектив решил устроить мне зеленку! Моя команда — настоящие хулиганы. При моем богатом опыте — даже я был шоке, когда меня практически раздели на песне в „В саду Эдемовом“. Именно в этот момент я должен выходить в зрительный зал! Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам… на этот раз разыграли карту „Голый Король“, оставив меня без шортов ровно перед тем как мне идти в зал», — объяснил Филипп Киркоров.

Народный артист поделился, что не любит такие розыгрыши, но шоу должно продолжаться. И он обязательно подготовит хулиганской команде «ответочку».

К слову, шутку оценили не все. Пользователи сети и коллеги по цеху осудили провокационное выступление Киркорова. К примеру, музыкальный критик Сергей назвал певца аморальным человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Станислав Садальский жестко раскритиковал «голый» наряд Филиппа Киркорова и сравнил его с тощим петухом.

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