Она — следующая: зачем экоактивисты-вандалы атакуют произведения искусства

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Активисты напали на «Банки с супом Кэмпбелл» Уорхола в Национальной галерее Австралии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Многих из протестующих уже отправили за решетку. Все они — сторонники движения Just stop oil.

Искусствоведы сейчас оценивают, какую сумму придется потратить на реставрацию работы Энди Уорхола. Экоактивистки облили красками картину американского художника «Банки с супом Кэмпбелл» в австралийской Национальной галерее. А затем приклеились к полотнам. И эта история — лишь продолжение сериала про эковандализм.

Первой жертвой стали «Подсолнухи» Ван Гога в Лондоне. Тогда две девушки облили картину томатным супом. И на днях одного из основателей движения Just stop oil — 56-летнего Роджера Халлама — британский суд приговорил к тюремному заключению на месяц. Отбывать наказание мужчина будет в одной из худших тюрем в стране. Вместе с сообщниками Халлам собирался устроить погром на одной из трасс.

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