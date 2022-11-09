Меган Маркл проголосовала на выборах в США и нарушила королевский протокол

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 200

Королевская семья должна сохранять нейтральную позицию в таких вопросах, однако герцогиню Сассескую это не остановило.

Меган Маркл проголосовала на выборах в США и нарушила королевский протокол

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Супруга Принца Гарри актриса Меган Маркл нарушила условия королевского протокола. Она проголосовала на промежуточных выборах в палату Конгресса США, и призвала жителей Штатов выполнить гражданский долг. Эту информацию опубликовала газета Daily Mirror.

У себя на сайте Маркл выложила фото с наклейкой на футболке, где был лозунг: «Я проголосовала». Под снимком герцогиня Сассекская подписала: «пора выходить и голосовать».

Казалось бы, ничего противоестественного, однако данные действия противоречат правилам королевской семьи. Известно, что ее представителям нельзя голосовать и необходимо сохранять нейтральную позицию на выборах и других подобных вопросах.

Новость об участии Меган Маркл в американских выборах стала одним из редких случаев, когда член королевской семьи открыто выражает свою политическую позицию.

К слову, Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевство после конфликта с семьей в 2020 году. Еще в марте прошлого года влюбленные дали скандальное интервью для американского телеканала. В нем герцогиня Сассеская рассказала, что родственники со стороны супруга переживали о цвете кожи ее будущего ребенка.

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