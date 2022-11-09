Беженцам из Херсона вручают жилищные сертификаты в Краснодаре и Ставрополе

Власти Краснодара и Ставрополя вручают беженцам из Херсона жилищные сертификаты, дающие право на покупку жилья на первичном или вторичном рынках недвижимости данных городов и областей.

Уточняется, что сертификат выдается, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилплощади по России и норме общей площади жилого помещения, установленной в РФ. Так, одиноко проживающие вынужденные переселенцы могут получить сертификат на жилье площадью не менее 33 квадратных метров, семьи из двух человек — не менее 42 квадратных метров. По 18 квадратов на одного человека положено семьям из трех и более человек. Сертификат действует в течение одного года с даты выдачи.

Для получения сертификата нужно обратиться в МФЦ Краснодара или Ставрополя и предоставить ряд документов: заявление о предоставлении сертификата, удостоверения личности каждого члена семьи, документы, подтверждающие родство членов семьи заявителя, и документы, подтверждающие право собственности на недвижимость в Херсонской области.

Также гражданам, вынужденно покинувшим Херсон и правобережную часть Херсонской области, выдают единовременное пособие на приобретение имущества в размере 100 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о выдаче жителям Херсонской области, переезжающим в другие регионы России, жилищных сертификатов.