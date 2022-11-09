Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр

Российские войска должны организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр. Об этом заявил командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин в ходе доклада главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

Суровикин подчеркнул, что прежде всего важно думать о жизнях военнослужащих, проводя любые операции. Поэтому на данный момент целесообразно отвести войска.

«Предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение, но мы сохраним жизни военнослужащих. Держать группировку войск на правом берегу бесперспективно», — добавил Суровикин.

Сергей Шойгу решение одобрил.

«Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих являются приоритетом. Приступайте к отводу войск», — констатировал глава Минобороны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.