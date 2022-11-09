Суровикин доложил Шойгу о стабилизации обстановки в районе СВО

Обстановка в зоне специальной операции стабилизировалась. Об этом главе Минобороны РФ Сергею Шойгу доложил командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин.

«В целом обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована. Значительно возросли боевые возможности Объединенной группировки войск и сил», — подчеркнул военачальник.

Российские военнослужащие одну за другой отбивают попытки атак националистов. В тактике ведения боя наметились изменения. Так, например, было решено отвести войска за реку Днепр.

«Предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение, но мы сохраним жизни военнослужащих. Держать группировку войск на правом берегу бесперспективно», — добавил Суровикин, и Шойгу одобрил это решение.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.