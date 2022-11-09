Последнее китайское предупреждение: зачем в КНР создали копию «Кинжала»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 514

Военный эксперт Коротченко: Китай создает аналоги российского оружия для борьбы с США

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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В КНР впервые продемонстрировали аналог уникального российского авиационного гиперзвукового комплекса.

Китай последовательно реализует программу создания боевых средств для уничтожения американский кораблей, в том числе авианосного класса. С этой целью они произвели ракету, по своим характеристикам очень похожую на российский «Кинжал». Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, китайцы уже разработали и приняли на вооружение целый ряд средств, в том числе ракетного оружия, для борьбы с авианосцами США, и их новая разработка лишь дополняет существующие возможности.

При этом Коротченко напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин поставил задачу создать к 2027 году армию, способную решить проблему Тайваня и противостоять военно-морским силам США.

«Очевидно, что эта задача последовательно реализуется китайским военно-промышленным комплексом, чтобы дать народно-освободительной армии Китая реальные средства для борьбы и сдерживания активности американских авианосных ударных группировок, представляющих главную угрозу возможной реализации военного сценария установления контроля Китая над Тайванем», — подчеркнул эксперт.

На днях Китай впервые продемонстрировал сверхзвуковую противокорабельную ракету с маркировкой 2PZD-21, похожую на российский гиперзвуковой «Кинжал». Целью демонстрации было предупредить Вашингтон не вмешиваться в планы по воссоединению материкового Китая и Тайваня, пишет газета South China Morning Post.

Гиперзвуковая ракета российского авиационного комплекса «Кинжал» достигает скорости в десять махов и способна поражать цели на расстоянии свыше двух тысяч километров. По пути следования ракета меняет траекторию как в вертикальных, так и горизонтальных плоскостях. По данным экспертов, на сегодня у вооруженных сил США и НАТО нет средств для отражения атаки «Кинжала».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комплекс «Кинжал» трижды применяли во время спецоперации на Украине.

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