Ангелина Вовк о бегстве Аллы Пугачевой: «Она с самого начала презирала нас»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 251

Ангелина Вовк осудила отъезд Аллы Пугачевой из России

Ангелина Вовк о бегстве Аллы Пугачевой: «Она с самого начала презирала нас»

Фото: ТАСС / Старков Владимир

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Телеведущая призналась — она была сильно удивлена, узнав об отъезде певицы весной. Но еще больше она не поняла, что происходит, когда Пугачева вернулась в Россию и вскоре вновь уехала.

В полке осуждающих поведение Аллы Пугачевой прибыло. На этот раз свое недовольство бегством певицы высказала Ангелина Вовк. Раньше она тепло и с добротой относилась к артистке, но после отъезда в Израиль мнение свое изменила.

Телеведущая уверена, что россияне искренне Пугачеву обожали, но ту всегда мало заботило отношение публики, хоть певица постоянно признавалась в любви к поклонникам. В первую очередь, считает Вовк, артистка думала только о себе.

«Я считаю, что в такой ситуации она должна была подумать, прежде чем уезжать. Народ ее обожал с самого начала. Она любила себя. Не думала о людях, думала о себе. Раз она уехала, значит, с самого начала презирала нас», — негодовала Вовк в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.

По мнению Вовк, Пугачева, возможно, уехала по причине того, что Россия ей больше ничего дать не сможет. Но за пределами Родины ей не удастся завоевать народной любви.

«Она решила, что страна не будет ей ничего давать. Как будто ей „там“ что-то дадут», — добавила телеведущая.

В заключении Вовк призналась, что не ожидала такого поступка от Пугачевой.

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