Мать Алисы Казьминой рассказала, куда пропала тяжелобольная журналистка

Мать Алисы Казьминой рассказала поклонникам, что случилось с журналисткой и раскрыла ее местоположение.

Экс-жена футболиста Андрея Аршавина перестала общаться с поклонниками и выходить на связь в социальных сетях. Фанаты забили тревогу, недоумевая, что же случилось с тяжелобольной Алисой Казьминой.

Вместо нее подробностями поделилась мать журналистки, проинформировал StarHit.ru. Звездная родственница рассказала, что Алиса снова попала в больницу. Ей предстоит сложная многочасовая операция. Сколько челюстно-лицевые хирурги будут трудиться над лицом Казьминой, неизвестно.

«В настоящий момент у нее идет операция на нос. Я жду звонка от врача. В четыре начали оперировать, не знаю, до скольки будут. Она сейчас со всеми не общается, у нее много этапов, это еще не все», — пояснила тревожные детали мать Казьминой.

Прогнозы пока неясные. Окажется ли очередное хирургическое вмешательство успешным и сможет ли бывшая супруга Аршавина снова выходить в свет без медицинских пластырей на лице — покажет время.

Ранее 5-tv.ru писал, почему у экс-жены Аршавина нет шансов на выздоровление.

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