«Может, это было, как поцелуй»: почему Киркоров ударил охранника букетом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 6 262

Музыкальный критик Соседов объяснил «пощечину» Киркорова цветами личной неприязнью к охраннику

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru

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В объяснение менеджера певца Екатерины Успенской музыкальный критик верит слабо. Причина столь эмоционального поведения, считает он, кроется глубже.

Поведение Филиппа Киркорова по отношению к охраннику, а именно избиение человека цветами, на недавнем концерте в Казахстане не связано с защитой поклонников. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов.

По словам Соседова, причина кроется в личной неприязни к охраннику или каким-либо нарастающим претензиям к работнику.

«Причина кроется в каких-то закулисных отношениях. Может, этот охранник его достал, в чем-то провинился ранее. И этот случай стал последней каплей. А может это был дружеский какой-то жест, понимаете? Все-таки он цветами его ударил, мы не знаем, как он его ударил, может, это было, как поцелуй!» — заявил Соседов.

Сергей СоседовСергей Соседов. www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Музыкальный критик не исключил, что, возможно, человек из команды Киркорова в чем-то уже не раз провинился перед артистом. И на том концерте ситуация повторилась. Поэтому певец, не найдя другого выхода, решил проучить сотрудника таким странным методом.

В любом случае, заключил Соседов, причина внезапной агрессии Киркорова явно кроется в каких-то более сложных взаимоотношениях.

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Странное поведение Киркоров проявил на концерте в Казахстане. Певец в один момент решил спуститься в зрительный зал. Держа в руках букет роз, он несколько раз ударил цветами человека. После откинул букет в сторону и вернулся на сцену. Позже представитель артиста объяснила поведение тем, что охранник не пускал к певцу поклонниц. И Киркорову пришлось так отреагировать на работу своего сотрудника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Соседов захотел увидеть Филиппа Киркорова в лосинах.

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