«Я заинтригован»: Соседов признался, что захотел увидеть Киркорова в лосинах

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 136

Критик Соседов не увидел ничего плохого в прозрачном костюме Киркорова на концерте в Астане

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru

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Артист должен шокировать и удивлять публику, считает музыкальный критик.

В том, что Филипп Киркоров вышел на сцену в прозрачном обтягивающем костюме, проявилось его желание эпатировать и удивлять зрителей, свойственное каждому артисту. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов.

«Артист должен же как-то эпатировать публику, удивлять ее какими-то нарядами. Он должен делать что-то такое, чтобы о нем говорили. И ладно бы он голышом вышел, мы бы обсудили, есть ли на что там посмотреть…» — сказал он.

Соседов признался, что сам не видел скандальный наряд Киркорова, который обсуждают уже несколько дней, однако, судя по рассказам, это был очень оригинальный костюм, считает критик.

«Значит, это очень здорово все выглядело — имитация татуировок. Значит, это уже хорошо, я заинтригован… Вот вы рассказываете, а мне уже хочется это посмотреть. Значит, он это сделал не зря. Значит, он не зря надевал эти лосины… Это все очень оригинально, поэтому что ж в этом плохого? Я ничего в этом плохого не вижу», — заключил Соседов.

Бурные обсуждения вызвал распространившийся в сети ролик с выступления Филиппа Киркорова на концерте в Астане. Народный артист вышел на сцену в полупрозрачных лосинах с узором татуировок, под которыми отчетливо виднелось нижнее белье. Казалось, что Киркоров забыл надеть часть костюма. Да и сам артист вел себя так, как будто ему было некомфортно находиться в таком виде перед публикой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Станислав Садальский сравнил Филиппа Киркорова в «голом» костюме с костлявым петухом, процитировав пьесу Николая Гоголя «Женитьба».

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