Евросоюз выступил против инициированного Байденом закона о снижении инфляции

Документ, названный «Актом сокращения инфляции», выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

Евросоюз выразил недовольство законом, инициированным в августе президентом США Джо Байденом, о снижении инфляции. Объединение выступило единым фронтом против него. Об этом заявил телеканал CNBC, ссылаясь на анонимный европейский чиновник.

«Каждый министр согласился с тем, что это вызывает озабоченность на европейском уровне и что нам нужно посмотреть, как лучше отреагировать», — указал источник.

По его словам, причина несогласия с законом кроется в опасениях каждой страны за свой внутренний рынок. Больше всего тревогу вызывают налоговые льготы, предоставляемые для электромобилей, произведенных в Северной Америке. Это может создать угрозы для европейских автопроизводителей, сосредоточенных на электрокарах.

К слову, документ был подписан Байденом в августе. Его администрация Белого дома назвала «Актом сокращения инфляции». Исходя из него, можно увидеть очевидный перекос в распределении средств: 370 миллиардов долларов выделят на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

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