Украинский снаряд прямым попаданием убил подростка в квартире Донецка

ВСУ ночью обстреляли Куйбышевский район Донецка. Снаряд угодил прямо в окно квартиры на четвертом этаже. В этот момент дома находился 17-летний подросток.

Парень погиб на месте. Корреспондент «Известий» первым попал на место трагедии, но видео из квартиры показать нет возможности: весь пол и вещи в месте попадания снаряда ВСУ покрыты слоем крови.

Снаряд украинских националистов пробил пол квартиры до второго этажа. Волной от удара были повреждены семь автомобилей перед домом. Повылетали окна в двух подъездах.

Это далеко не первый и, возможно, не последний раз, когда от обстрела украинских неонацистов погибают дети.

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