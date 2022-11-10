Под Белгородом хирурги-«саперы» извлекли из раненого бойца неразорвавшийся боеприпас

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 696

Прооперированный военный был против хирургического вмешательства, чтобы не подставлять врачей. Но те даже не думали бросать его в сложной ситуации.

Фото, видео: Минобороны РФ

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Военные врачи в бронежилетах извлекли из тела пациента неразорвавшийся боеприпас. Об этом сообщили в Минобороны России. Уникальная операция проходила в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка военного ведомства на базе районной больницы в городе Валуйки Белгородской области.

«Боеприпас находился между аортой и нижней полой веной, что могло вызвать фатальное кровотечение при детонации или повреждении», — прокомментировал подполковник медицинской службы, хирург Дмитрий Ким.

Ранение прокомментировал и сам военнослужащий. По его словам, он сначала не хотел, чтобы его оперировали, дабы не подставлять медиков.

«Был бой. Я даже и не понял сто случилось, удар в край бронника. Сознание не потерял, так же продолжал двигаться. Я не знал, что во мне сидит. А потом, когда сказали, что во мне, я сам в этом тоже понимаю. хирурги надели бронежилеты. Вот, как видите, сижу перед вами», — сказал младший сержант Николай Пасенко, поблагодарив врачей.

Подразделение, в котором служил боец, попало в засаду. Пасенко спешился с боевой машины пехоты (БМП), начав вести ответный огонь по врагу. Затем солдат услышал взрыв, почувствовал сильный удар в бок и боль. После чего был эвакуирован.

Подвиг хирурга Кима не остался без внимания начальника московского отделения госпиталя, генерал-майора Павла Крайнюкова. Офицер отметил, что операцию провели на высоком профессиональном уровне.

«Мужество и героизм! Пойти в операционную зная, что в любой момент может произойти взрыв, — это говорит о высокой моральной подготовке, и желании спасти человеку жизнь. Ким все выполнил с филигранной точностью. Любое лишнее движение могло закончиться трагедией…» — заключил Крайнюков.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры Минобороны с уничтожением техники боевиков.

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