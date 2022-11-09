Минобороны России опубликовало видео ударов Су-25 по позициям и технике ВСУ
Защитники Родины продолжают уничтожать противника, освобождая оккупированные им территории.
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовало Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что российские бойцы поразили скрытые позиции врага и бронированную технику. Также отмечено, удары наносились с малых высот. Завершается видеозапись посадкой самолета.
До этого сообщалось, что войска РФ сбили украинский Ми-24. В начале ноября армия России ликвидировала замаскированные укрепленные позиции и технику украинских неонацистов ракетными авиационными ударами.
Россия начала спецоперацию в Донбассе в конце февраля. Власти Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) обратились к РФ за помощью в защите мирного населения от геноцида киевского режима. Позже в результате референдумов к Российской Федерации присоединились четыре региона — ЛДНР, а также Херсонская и Запорожская области.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как националисты захватывали дома в Мариуполе.
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