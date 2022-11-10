Волочкова намекнула на новый роман: это был очень приятный сюрприз

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 705

Анастасия Волочкова намекнула на новый роман с мужчиной мечты

Волочкова намекнула на новый роман: это был очень приятный сюрприз

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Балерина отметила, что вчерашний вечер был прекрасным. Кроме того, она провела его в замечательной компании.

Балерина Анастасия Волочкова намекнула, что у нее появился новый мужчина. Об этом знаменитость сообщила в социальных сетях.

«Я очень люблю приятные и неожиданные сюрпризы от достойных мужчин. Романтика украшает жизнь! И ее много не бывает», — написала она.

Волочкова также отметила, что вчерашний вечер был прекрасным, и компания «была замечательная». Балерина подчеркнула, что ее жизнь невозможна без внимания и любви, и она очень счастлива.

Знаменитость также опубликовала фотографию, на которой она держит в руках большой букет роз, а перед ней на столе стоит блюдо с морепродуктами. Артистка не уточнила, действительно ли у нее появился возлюбленный.

Как ранее писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова продолжает испытывать чувства к бывшему возлюбленному Сулейману Керимову, несмотря на его поступки. По словам знаменитости, сенатор Сулейман Керимов — главная любовь ее жизни. И всегда ей будет. Балерина не держит зла на бывшего возлюбленного, хотя после расставания он лишил ее работы в Большом театре, отобрал подаренные квартиры и присылал страшные угрозы.

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