«Принц моей жизни»: Волочкова призналась в большой любви к человеку, который ей мстил

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 1 807

Волочкова призналась в большой любви к человеку, который ей мстил

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Несмотря на судебную войну и потерю работы в Большом театре, Анастасия Волочкова все еще любит своего единственного и неповторимого.

Анастасия Волочкова продолжает испытывать чувства к бывшему возлюбленному Сулейману Керимову, несмотря на его поступки. Об этом звезда балета рассказала в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

По словам знаменитости, сенатор Сулейман Керимов — главная любовь ее жизни. И всегда ей будет.

«Это мой самый любимый человек на земле. Единственный и неповторимый принц моей жизни», — призналась Анастасия Волочкова.

Она объяснила, что не держит зла на бывшего возлюбленного, хотя после расставания он лишил ее работы в Большом театре, через суд отбирал подаренные квартиры и присылал страшные угрозы. Но балерина уверена — Керимов любил ее.

«Я выходила из этих отношений, любя этого человека. Он мне конечно много зла сделал из мести. Но я оправдываю все его действия из-за большой любви», — разоткровенничалась Волочкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жалобах Анастасии Волочковой на непростые отношения с дочерью Ариадной от союза с миллионером Игорем Вдовиным.

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