Умер известный актер Андрей Стоянов

Бывший муж певицы Елены Берковой, актер Андрей Стоянов скончался несколько часов назад.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина потерял сознание, ему вызвали скорую помощь. Приехавшие на место медики пытались реанимировать Стоянова, но безуспешно — актер скончался.

Артем Геодакян / ТАСС

Андрею Стоянову было 48 лет. По предварительной версии, причиной смерти стала передозировка запрещенных веществ. Сама Елена Беркова рассказала, что ее супруг долгое время страдал от зависимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что племянница Людмилы Зыкиной скончалась при странных обстоятельствах.