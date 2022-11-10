ГД приняла закон о наделении статусом ветерана участвующих в СВО добровольцев

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 44

Законопроект был внесен 264 депутатами и сенаторами.

ГД приняла закон о наделении статусом ветерана участвующих в СВО добровольцев

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Государственная дума РФ приняла закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, принимающим участие в специальной военной операции по защите Донбасса.

Законопроект предполагает установить статус ветерана боевых действий военнослужащим, которые вступили в созданные по решению госорганов добровольческие формирования и содействуют выполнению задач Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) по специальной военной операции.

Кроме того, Госдума предлагает установить статус инвалида боевых действий военным, получившим ранения или увечья при исполнении долга.

Накануне Госдума приняла проект во втором чтении, в первом чтении он был одобрен 8 ноября.

Законопроект внесен 264 депутатами и сенаторами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие льготы положены добровольным защитникам Донбасса и их семьям.

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