Какие льготы положены добровольным защитникам Донбасса и их семьям

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 8 197

Депутаты Госдумы во втором чтении поддержали законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в спецоперации.

Фото, видео: ТАСС / Медведев Сергей; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Госдума во втором чтении приняла законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев, защищающих Донбасс. Это означает, что они их семьи наряду с военнослужащими Вооруженных сил России имеют право на соответствующие статусу льготы и доплаты. Вместе с тем добровольцы, получившие в ходе СВО ранения, контузии, другие увечья, смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.

Льготы, положенные добровольцам спецоперации и их семьям

  • компенсация 50% от оплаты услуг ЖКХ;
  • освобождение от налога на имущество (квартира, дом, гараж);
  • освобождение от земельного налога (на участок в шесть соток);
  • внеочередное обслуживание в государственных организациях;
  • медицинское обслуживание в военных госпиталях после выхода на пенсию;
  • право на бесплатную психологическую помощь после демобилизации;
  • ежегодные путевки в санатории;
  • ежегодный бесплатный проезд до санатория и обратно;
  • бесплатное протезирование или компенсация за приобретенные протезы;
  • бесплатный или льготный проезд на общественном транспорте;
  • после демобилизации — право на отпуск в любое время и дополнительные 35 дней отпуска без сохранения зарплаты;
  • право на образование за счет работодателя.

Выплаты, положенные добровольным ветеранам боевых действий

  • Единовременное пособие при выходе на пенсию (5215 рублей в 2022 году);
  • Надбавка к пенсии — 32% от страховой части;
  • Ежемесячные доплаты к пенсии — от 3400 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие выплаты положены малоимущим семьям с детьми.

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