Сменивший пол мужчина выиграл конкурс красоты под эгидой «Мисс Америка»

Самый неожиданный финал конкурса красоты в США: в штате Нью-Гэмпшир на региональном соревновании корона королевы и титул самой красивой женщины достались… мужчине.

Многие зрители оказались не согласны с мнением жюри, обвинив их в женоненавистничестве.