Сменивший пол мужчина выиграл конкурс красоты под эгидой «Мисс Америка»
В конце мероприятия он от радости пускал слезы. Зрители были в шоке.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Lex Zea; 5-tv.ru
Самый неожиданный финал конкурса красоты в США: в штате Нью-Гэмпшир на региональном соревновании корона королевы и титул самой красивой женщины достались… мужчине.
Многие зрители оказались не согласны с мнением жюри, обвинив их в женоненавистничестве.
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