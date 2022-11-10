Владеющего клубом «Полигон» в Костроме депутата Мирзоева задержали после пожара

Владеющего клубом «Полигон» в Костроме депутата Ихтияра Мирзоева задержали после смертельного пожара. Вскоре ему изберут меру пресечения.

В результате трагедии в ночном клубе погибли 13 человек. В том числе участник СВО Александр Редников, который хотел спасти заблокированных в помещении людей. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Большинство из погибших — молодые люди.

Уже известно, что на начало пожара в развлекательном заведении находились порядка 300 человек. Чтобы выбраться оттуда, большинству пришлось приложить неимоверные усилия — была масса препятствий, включая мощные турникеты на входе, которые в принципе запрещено устанавливать в подобного рода заведениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семьям погибших при пожаре в костромском клубе назначили выплаты.