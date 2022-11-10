Сумочку принцессы Дианы продали на аукционе вместе с посланием: писала за год до смерти

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 49

Сумочку принцессы Дианы продали на аукционе вместе с посланием

Сумочку принцессы Дианы продали на аукционе вместе с посланием: писала за год до смерти

Фото: Zuma \ TASS / ТАСС,

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Королевская особа подарила вещицу жене греческого судоходного магната. Ее продали за 8600 фунтов.

Дизайнерская кожаная сумочка, созданная специально для принцессы Дианы, была продана за 8 600 фунтов стерлингов вместе с рукописным письмом на бумаге Кенсингтонского дворца. Об этом пишет Daily Mail.

Сумка, сделанная из крокодиловой кожи, была создана известным модным домом Lana Marks специально для принцессы. На аукционе Reeman Dansie Auctioneers в Колчестере ее продала семья Ламос.

Диане настолько понравилась эта сумка, что она купила их 15 штук. Эту сумку она подарила жене греческого судоходного магната Кристани Лемос, после того как та восхитилась аксессуаром на званом обеде.

В записке принцесса поблагодарила женщину за то, что та помогла ей пережить внимание журналистов во время поездки в Грецию на похороны Янниса Каливиотоса, с которым она подружилась во время пребывания в больнице Бромтона.

«С самой нежной любовью и особой благодарностью от Дианы», — написано в тексте.

Послание было написано в сентябре 1996 года, вскоре после развода с принцем Чарльзом и за год до ее смерти в автокатастрофе в Париже.

Сумка в идеальном состоянии. Ей интересовались представители различных стран мира. В итоге она была куплена американским частным коллекционером.

Как ранее писал 5-tv.ru, принцесса Диана планировала переехать в США без детей за месяц до трагической гибели. Об этом в мемуарах «Защищая Диану: история телохранителя» рассказал охранник «королевы людских сердец» Ли Сансум.

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