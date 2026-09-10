Знаменитое «платье мести» принцессы Дианы выставят на торги в Нью-Йорке

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 48 0

В этом наряде она появилась на публике в день громкого признания супруга в неверности.

Где сейчас знаменитое черное платье принцессы Дианы

Фото: www.globallookpress.com/Arnie Sachs

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Знаменитое платье мести принцессы Дианы выставят на торги в Нью-Йорке

Черное шелковое платье принцессы Дианы, которое вошло в историю под названием «платье мести», выставят на торги в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s.

Легендарный наряд, ставший одним из самых узнаваемых образов принцессы, аукционный дом оценил в сумму до 300 тысяч долларов (более 25 миллионов рублей. — Прим. ред.).

Фото: Reuters/Campbell Addy for Sotheby's

Это платье Диана надела 29 июня 1994 года для посещения галереи Серпентайн в Кенсингтонских садах — в тот же день, когда принц Чарльз (нынешний король Карл III. — Прим. ред.) публично рассказал о своей супружеской неверности в телеинтервью.

К тому моменту супруги уже почти два года жили раздельно, однако официально их брак еще не был расторгнут. Выход Дианы в эффектном черном платье вместо семейного скандала стал одним из самых известных эпизодов в истории королевской моды.

По данным британского Vogue, решение надеть именно это платье принцесса приняла в последний момент. Автор наряда, дизайнер Кристина Стамболиан, рассказывала, что Диана долго считала платье с открытыми плечами слишком смелым и не решалась появляться в нем на публике. Однако в тот вечер принцесса захотела выглядеть особенно эффектно.

Образ дополняли жемчужное ожерелье, яркая красная помада и маникюр — детали, которые шли вразрез с традиционными правилами королевского протокола.

После этого выхода Диана больше никогда не появлялась на публике в знаменитом платье. В 1997 году она выставила его вместе с другими своими нарядами на благотворительном аукционе, средства от которого направили на помощь людям с онкологическими заболеваниями и ВИЧ.

С тех пор платье находилось у частных владельцев, чьи имена не раскрываются. Торги Sotheby’s состоятся 9 декабря в Нью-Йорке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на аукционе продали знаменитый мяч футболиста Диего Марадоны, которым он забил гол «рукой Бога», за 3,3 миллиона долларов (более 274 миллионов рублей. — Прим. ред.).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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