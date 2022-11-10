Боррель призвал переоборудовать инфраструктуру ЕС с военными целями

Еврокомиссия сегодня представила план действий по военной мобильности. За четыре года Брюссель предлагает европейским странам-участницам НАТО обновить автомобильные и железные дороги. Они нужны для быстрой переброски военной техники на Восток, заявил сегодня глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

К этом проекту ЕС планирует привлечь балканские страны, Молдавию и Украину.

«Это очень важно: так нарастить нашу военную мобильность, чтобы быть в состоянии быстро перебрасывать крупные партии военной техники с одного конца европейского континента на другой — с Запада на Восток», — говорил он.

По словам Борреля, для реализации этой стратегии потребуется более тесная координация действий всех европейских союзников по НАТО, а также — помощь со стороны США и Канады.