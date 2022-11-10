«Слила» саму себя: Вован и Лексус показали пранк спецпредставителя ООН Прамилы Паттен

Эфирная новость 257

Вован и Лексус показали пранк спецпредставителя ООН Прамилы Паттен

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Radin; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Женщина призналась, что умышленно рассказывала фейковые истории о российских военных.

Спецпредставитель ООН Прамила Паттен, которая в свое время заявила журналистам, что российские военнослужащие якобы, наевшись препаратов, насиловали украинских женщин, призналась, что у нее нет никаких доказательств этого.

Об этом Паттен сообщила в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые на этот раз выступили как представители одного из комитетов Верховной Рады. По словам Паттен, свои заявления она сделала, опираясь лишь на слова украинских чиновников.

«Проводить расследования — это не моя работа. Я сижу в офисе в Нью-Йорке, у меня есть полномочия по защите интересов. Расследование продолжает проводиться группой по наблюдению за соблюдением прав человека и международной комиссией по расследованию. В их отчете пока ничего нет о виагре», — призналась мадам.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

+7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.24
0.18 61.00
-0.24
Рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

5:39
«Новое место тусовки»: дочь Порошиной и Куценко слегла в больницу
5:22
«Мир увидел достаточно»: конгрессмен из США заявил, что заблокирует любую помощь Украине
5:00
Деми Мур — 60 лет: в чем секрет неувядающей красоты звезды «Привидения»
4:58
Банковскую систему Украины готовят к масштабному отключению электроэнергии
4:43
Бежавшую из РФ Веру Брежневу уличили в незнании украинского языка
4:25
Рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Мирные жители Донбасса стали целями ВСУ при обстрелах и прилетах дронов
У нее мать богатая: красавец-блогер откровенно о романе с дочкой Славы
"Плясал у нас на Новый год": Ангелина Вовк жестко раскритиковала Владимира Зеленского
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика