«Тяжелый этап заболевания»: психолог назвала причину агрессивного поведения Киркорова
Психолог Железнова: причина агрессивного поведения Киркорова кроется в болезни
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Эксперт считает, что на поведение знаменитости влияет не только «звездная болезнь».
Эпатажное поведение певца Филиппа Киркорова связно с его серьезным психологическим заболеванием. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психотерапевт Елизавета Железнова.
Эксперт считает, что регулярные конфликты и скандальные выходки короля российской эстрады, о которых то и дело говорит общественность, связаны с ментальным проблемами певца. По словам Железновой, агрессивные периоды могут случаться при заболеваниях нервной системы.
«Конечно, у Филиппа Бедросовича есть звездная болезнь, он ее не скрывает, мы все не раз наблюдали, как она у него проявляется. Никто не забыл историю про розовую кофточку. Но все куда сложнее, чем просто надменность и вседозволенность», — прокомментировала эксперт.
Психотерапевт подчеркнула, что статус сильно влияет на Киркорова, он дает ему право вести себя так, как ему угодно. Однако настоящая причина его «неадекватного поведения» кроется в обострении депрессий.
«Это тот случай, когда хронический недуг накладывается на звездную болезнь, и мы получаем на выходе Киркорова», — объяснила Железнова.
Эксперт подчеркнула, что перепады настроения при психических заболеваниях — типичная история, но агрессия может наступать только на самом тяжелом этапе заболевания. При приступах гнева пациента необходимо лечить медикаментозным путем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров избил зрителя на своем концерте букетом цветов.
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