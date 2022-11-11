«Новое место тусовки»: дочь Порошиной и Куценко слегла в больницу

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 80

Дочь Порошиной и Куценко Полина попала в больницу из-за пневмонии

«Новое место тусовки»: дочь Порошиной и Куценко слегла в больницу

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Наследница актеров не часто делится с публикой подробностями личной жизни. Сейчас ее вынудила, кажется, тяжелая ситуация.

Старшая дочка Марии Порошиной и Гоши Куценко Полина не на шутку взволновала поклонников. 26-летняя девушка опубликована фотографию в социальной сети из больницы и рассказала, что у нее обнаружили пневмонию.

«Новое место тусовки», — подписала снимок из медицинского учреждения Полина.

Когда наследница актеров была госпитализирована, и в каком она сейчас состоянии, не уточнила. Стоит отметить, что Полина не часто делится с публикой деталями личной жизни. Однако она с удовольствием рассказывает о своих предпочтениях в других сферах. Так, она делилась предпочтениями в литературе и рассказывала, что рассталась с важным для нее человеком — актерским агентом.

Вместе с тем от комментариев о болезни дочери воздержалась и Порошина. Но наверняка все же держит руку на пульсе, несмотря на то, что наследница уже пять лет живет отдельно от родителей со своим молодым человеком Яной Яновским. Год назад Порошина заявляла, что пара готовится к свадьбе, но торжества пока так и не состоялось.

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