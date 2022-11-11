Словно солома: новый образ онкобольной Вайкуле в парике раскритиковали в сети

Исполнительница все еще не раскрыла свой диагноз, но призналась, что у нее действительно есть проблемы со здоровьем.

В сети опубликовано новое фото певицы Лаймы Вайкуле. Об этом сообщает 7Дней.ru. Снимок в объятиях молодого мужчины осудившая спецоперацию России певица выложила в сторис, который быстро из профиля исчез. Своего знакомого она также не представила. Но свежее фото успело разлететься по сети. И бурной положительной реакции среди поклонников не вызвало.

В социальных сетях начали обсуждать образ певицы и предположили, что на снимке она, по всей видимости, позирует в парике. Поклонники раскритиковали ее образ, поскольку, по их мнению, парик топорщится, «словно солома». Также многие отметили очень дешевый вид то ли прически, то ли парика.

Летом звезда эстрады вернулась к светской жизни, возобновив гастроли после долгого перерыва. Пока знаменитость отсутствовала, ее жизнь переменилась. По слухам, у нее случился рецидив онкологии, который она уехала лечить в США весной. Селебрити не говорит о своем диагнозе, но недавно впервые призналась, что есть некоторые проблемы в плане здоровья. Если судить по комментарию исполнительницы, шансов полностью выздороветь мало. В сентябре женщина призвала фанатов молиться за ее здоровье.

За время недуга внешность артистки значительно изменилась: она экстремально коротко подстриглась. Поговаривают, что Лайма Станиславовна решилась на это из-за выпадения волос. Старая прическа не смогла бы маскировать залысины. Вайкуле также часто использует головные уборы или накладки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что не оценили фанаты Лаймы Вайкуле.