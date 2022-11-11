Тяжелобольная Анастасия Мельникова впервые за долгое время появилась на публике

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 771

Актриса Мельникова сильно похудела и вышла в свет после заявления о тяжелом недуге

Тяжелобольная Анастасия Мельникова впервые за долгое время появилась на публике

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитость уже пять лет борется с серьезным заболеванием и, судя по внешнему виду, делает большие успехи.

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова впервые вышла на связь после заявления о тяжелой болезни. Внешность артистки очень удивила поклонников, 53-летняя красавица заметно похудела и произвела сильное впечатление на поклонников. Актриса приняла участие в шоу на федеральном канале, где фанаты и увидели ее кардинальные изменения.

На передаче звезда появилась в черном, облегающем платье. Оно красиво подчеркнуло ее стройную фигуру и готический стиль. На ногах у артистки виднелись высокие каблуки, которые придали ей загадочного шарма и визуально удлинили стройные ножки.

К слову, ранее актриса рассказала, что борется с серьезным недугом на протяжении пяти лет. Сам диагноз Мельникова не стала раскрывать, однако объяснила, что в ходе лечения ей проделали несколько операций. Одна из процедур и вовсе чуть не сделала артистку инвалидом.

Сейчас Анастасия Рюриковна служит в Театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, а также является депутатом местного Законодательного собрания. Звезда редко появляется на светских мероприятиях и почти не снимается в кино. Недавно она вернулась из Мариуполя, там вела деятельность по воссозданию разрушенного театра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Мельникова предпочтет «обезьянье лицо», чем пластическую операцию.

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